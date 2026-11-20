Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron appelle les alliés de Kiev à "faire le maximum" et lui livrer "maintenant" les moyens de défense antiaériens dont elle a besoin

Le Premier ministre britannique Andy Burnham, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron à Berlin le 19 novembre 2026. ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

"Tous ceux qui ont la capacité de donner des moyens de défense et de protection des citoyens ukrainiens doivent le faire maintenant", a exhorté le président français Emmanuel Macron jeudi 19 novembre.

"Faire le maximum" pour l'Ukraine. Jeudi 19 novembre, le président français Emmanuel Macron a appelé tous les alliés de l'Ukraine, dont les États-Unis, à lui livrer "maintenant" les moyens de défense antiaériens dont elle a besoin et demandé à "rouvrir la question de son adhésion à l'Otan" , lors de la conférence de presse de la Coalition des volontaires à Berlin.

"La priorité des priorités (...) c'est de déployer des nouveaux systèmes antimissiles et des intercepteurs nouveaux. Il faut que tous les membres de cette coalition, tous les membres présents dans cette salle aujourd'hui, fassent le maximum pour livrer les capacités à l'Ukraine dont elle a besoin pour résister", a-t-il insisté, en présence notamment des émissaires de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff. "Tous ceux qui ont des intercepteurs disponibles doivent les livrer. Tous ceux qui ont la capacité de livrer des images supplémentaires doivent les donner. Tous ceux qui ont la capacité de donner des moyens de défense et de protection des citoyens ukrainiens doivent le faire maintenant", a-t-il poursuivi, au côté également du président ukrainien Volodymyr Zelensky, du chancelier Friedrich Merz et du Premier ministre britannique Andy Burnham.

"L'Ukraine sera un pays très fortement équipé avec une armée nombreuse"

Volodymyr Zelensky exhorte régulièrement les alliés de l'Ukraine, dont les États-Unis, à lui livrer des missiles intercepteurs Patriot, face aux frappes massives de la Russie sur les infrastructures civiles de son pays. Il a une nouvelle fois appelé mardi les États-Unis à ne pas retarder les livraisons déjà promises de ces Patriot, de fabrication américaine, dont les stocks ont diminué en raison de la guerre en Iran. L'Ukraine s'est aussi plainte de limitations du système de communication satellitaire militaire Starshield de l'entreprise américaine SpaceX, indispensable pour contrer les drones à réaction russes qui se déplacent à très grande vitesse.

"Face au maximalisme des positions russes, je pense qu'il faut rouvrir la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN (...) C'est le bon moment, elle a été écartée au premier semestre 2022 (au début de la guerre en Ukraine, ndlr) dans un contexte qui était totalement différent", a déclaré Emmanuel Macron. "Aujourd'hui la question se pose, y compris pour nous Européens le jour d'après. Parce que l'Ukraine sera un pays très fortement équipé avec une armée nombreuse et pour notre sécurité dans la durée, sa présence dans l'OTAN est pertinente", a-t-il dit. Les États-Unis ont, pour la première fois, demandé à l'Ukraine de céder des territoires en échange de son adhésion à l'Otan, a déclaré samedi Volodymyr Zelensky, ajoutant qu'il pourrait soumettre cette question aux Ukrainiens.

Le Kremlin a refusé lundi de commenter ces déclarations. Les Européens se montrent toutefois très circonspects alors que la Russie s'est toujours farouchement opposée à toute extension de l'OTAN à l'Ukraine.