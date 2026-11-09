Guerre en Iran : après le blocus maritime, un dispositif bloquant les routes terrestres "pleinement opérationnel", selon Donald Trump

Donald Trump le 8 novembre à Washington. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / TASOS KATOPODIS )

Les opérations du dispositif Task Force Iron Gate "limiteront encore la capacité de l'Iran à financer le terrorisme, à reconstruire des usines d'armement et à réapprovisionner ses forces armées", a déclaré Brad Cooper, le chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) dans un communiqué publié samedi 7 novembre sur X.

"Il ne laisse quasiment rien entrer ou sortir d'Iran !" Le dispositif annoncé par l'armée américaine pour bloquer les routes terrestres menant en Iran, afin d'empêcher notamment l'acheminement d'armes et de technologies susceptibles d'être utilisées à des fins militaires, est "pleinement opérationnel", a affirmé dimanche 8 novembre Donald Trump. Le dispositif "Task Force Iron Gate est pleinement opérationnel en République islamique d'Iran. Combiné au plus grand blocus maritime de l'Histoire, il ne laisse quasiment rien entrer ou sortir d'Iran !", s'est exclamé le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Les États-Unis, qui imposent déjà de lourdes sanctions économiques à Téhéran, soumettent aussi les ports iraniens à un blocus maritime dans le cadre de la guerre qui les oppose à l'Iran, déclenchée le 28 février par des frappes israélo-américaines sur le pays. Les opérations du dispositif Task Force Iron Gate "limiteront encore la capacité de l'Iran à financer le terrorisme, à reconstruire des usines d'armement et à réapprovisionner ses forces armées", a déclaré Brad Cooper, le chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) dans un communiqué publié samedi sur X. Composée de 20 membres civils et militaires, cette équipe basée en Floride travaillera avec les agences du gouvernement afin d'"empêcher le transit de systèmes d'armes de pointe, de technologies à double usage, de matériaux soumis à des sanctions et de flux de revenus illégaux à travers les frontières terrestres de l'Iran et la mer Caspienne", ajoute le communiqué.

"Les États-Unis ne parviendront jamais à imposer le blocus économique qu'ils cherchent à mettre en œuvre"

Le porte-parole des Gardiens de la Révolution, la puissante force armée de l'Iran, a assuré qu'un tel projet "échouerait" et ne provoquerait pas "l'effondrement" de l'économie iranienne. "Les États-Unis ne parviendront jamais à imposer le blocus économique qu'ils cherchent à mettre en œuvre (...) sous divers noms et à travers différents plans", a déclaré Hossein Mohebi, cité par l'agence de presse Fars. Les États-Unis sont "incapables de bloquer" les voies de communication entre l'Iran et ses voisins, a-t-il assuré.

Selon le Centcom, le blocage des ports iraniens par les États-Unis a "empêché l'Iran d'exporter pour plus de 25 milliards de dollars de pétrole brut". En août, Washington avait annoncé viser l'"asphyxie" de l'économie iranienne, déjà exsangue, pour répondre au verrouillage par l'Iran du stratégique détroit d'Ormuz, où il s'en prend régulièrement aux navires tentant de le traverser sans son autorisation.