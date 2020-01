Guerre d'Algérie : «Pour Macron, la réconciliation des mémoires est un enjeu primordial»

Benjamin Stora est historien, spécialiste reconnu de l'Algérie à laquelle il a consacré quarante ans de recherches et de très nombreux ouvrages, où il explore également l'épineuse question mémorielle. Son dernier livre, « Retours d'Histoire, l'Algérie après Bouteflika », est paru cette semaine aux éditions Bayard. Il revient sur les propos d'Emmanuel Macron aux journalistes du Monde, du Figaro et de Radio J.Le président Macron évoque la guerre d'Algérie en ces termes : « on n'en a pas parlé, on a écrasé. Il n'y a pas eu un travail politique mémoriel ». Rien n'a été fait ?BENJAMIN STORA. Comme le dit aussi le président, le travail des historiens sur la guerre d'Algérie, lui, n'a jamais cessé. Il a commencé très tôt, dès les années 1970 et 1980, et des deux côtés de la Méditerranée. Et il continue. En revanche, les saignements de mémoire de cette guerre n'ont jamais cessé, alimenté par les très nombreux groupes porteurs de cette mémoire. En France, les enfants d'immigrés algériens ou de harkis, les pieds-noirs, les très nombreux soldats partis là-bas... Tous ces groupes ont eu et gardent le sentiment de n'avoir été ni écoutés ni reconnus.Emmanuel Macron est le premier président à mettre cette question sur la table ?Non, des choses ont été faites, d'abord sous la présidence de Jacques Chirac, quand les ambassadeurs de France, en 2005 puis en 2008, ont reconnu les massacres de Sétif en 1945. Ou en 2007 par Nicolas Sarkozy lorsqu'il a remis le plan des mines posées par la France aux frontières de l'Algérie. Puis par François Hollande avec la reconnaissance de la répression sanglante du 17 octobre 1961 à Paris. Ne nions pas ce qui a été déjà réalisé, des pas ont été faits, même si ce sont des petits pas. Mais clairement, il y a un saut à faire, ce que semble vouloir faire Emmanuel Macron pour qui la réconciliation des mémoires semble être un enjeu ...