Guerre commerciale : Washington et Pékin enterrent (un peu) la hache de guerre

Après 19 mois de tensions, Pékin et Washington ont confirmé vendredi qu'un premier accord avait été trouvé pour régler les différends commerciaux les plus urgents entre les deux pays.Cet apaisement au moins provisoire intervient alors que Donald Trump avait décidé d'appliquer dès dimanche des droits douane punitifs sur 160 milliards de produits importés de Chine, tels que vêtements de sport, ordinateurs ou téléphones portables, y compris ceux fabriqués par Apple. Les Chinois avaient aussitôt prévenu qu'ils répondraient aussi avec de nouveaux droits de douane sur les produits américains...Le texte de ce projet d'accord comprend, selon la Chine, neuf chapitres : propriété intellectuelle, transferts forcés de technologies, produits alimentaires et agricoles, services financiers, taux de change, renforcement des échanges commerciaux et résolution des différends.Ce texte doit maintenant être ratifié dans les deux pays avant d'être signé officiellement en principe au début de l'année.Baisse des droits de douane contre importationsPour l'essentiel, les Etats-Unis s'engagent à baisser progressivement les droits de douane imposés depuis 2017. De leur côté, les Chinois vont s'ouvrir davantage aux importations américaines dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des services financiers, les produits manufacturés.Si la Chine reste silencieuse et ne précise aucun montant, ces achats sont estimés entre 40 et 50 milliards de dollars dans chacune des catégories sur les deux prochaines années.C'est une bonne nouvelle pour les agriculteurs américains, base de l'électorat de Donald Trump, qui avaient vu leurs exportations vers la Chine dégringoler de 19,5 milliards de dollars en 2017 à 9 milliards en 2018.Le président américain a d'ailleurs salué sur Twitter un « formidable accord pour tous. » Et d'ajouter : « Nous avons conclu la première phase d'un accord très vaste. Ils sont d'accord ...