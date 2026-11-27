Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, à Milwaukee, le 1er octobre 2026 ( AFP / KAMIL KRZACZYNSKI )

Le représentant américain au Commerce Jamieson Greer a déclaré que les droits de douane visant les importations indiennes passeraient de 17 à 25 % si un accord bilatéral n'était pas signé.

Malgré la menace de nouveaux droits de douane américains, "la procédure commence à prendre forme", assure New Delhi. L'Inde a assuré ce vendredi 27 novembre que les interminables négociations engagées avec les États-Unis pour la signature d'un accord de libre-échange commercial étaient proches de leur conclusion. "L'accord commercial avec les États-Unis est proche d'aboutir", a déclaré le ministre indien du Commerce Piyush Goyal lors d'une conférence sur l'industrie organisée à New Delhi.

Ses commentaires interviennent alors que le représentant américain au Commerce Jamieson Greer a déclaré que les droits de douane visant les importations indiennes passeraient de 17 à 25 % si un accord bilatéral n'était pas signé. Ces nouvelles taxes américaines ne doivent prendre effet que l'année prochaine.

Les deux pays ont annoncé en février un accord de principe sur la baisse des droits de douane américains en échange d'une réduction par l'Inde de ses barrières tarifaires sur une série de produits industriels et agricoles. Mais les discussions patinaient depuis, notamment à cause de la décision de Washington de lancer une enquête sur les pratiques commerciales jugées déloyales de plusieurs pays, dont l'Inde. Washington et New Delhi se sont fixés pour objectif de porter le montant de leurs échanges bilatéraux à 500 milliards de dollars d'ici 2030.