Guerre commerciale : les Etats-Unis et la Chine signent un accord en forme de trêve

Donald Trump a salué une « étape historique ». Le président américain et le négociateur chinois Liu He ont signé mercredi à la Maison-Blanche un accord qui marque une trêve dans la guerre commerciale à laquelle se livrent les deux pays. Donald Trump a par ailleurs indiqué qu'il comptait se rendre bientôt en Chine. Cet accord est bon « pour le monde entier », a jugé son homologue chinois Xi Jinping dans une lettre adressée à Trump.Entamé au printemps 2018 pour mettre fin aux pratiques commerciales chinoises jugées « déloyales », ce conflit s'est matérialisé par des droits de douane punitifs réciproques sur des centaines de milliards de dollars de marchandises. LIRE AUSSI > Tout comprendre en cinq minutes à la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine Pour autant, le spectre des tarifs douaniers rôde toujours puisque le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a prévenu mercredi sur CNBC, quelques heures avant la cérémonie, que si Pékin ne respectait pas ses engagements, Washington était disposé à les augmenter.« Nous gardons les tarifs (douaniers) mais j'accepterai de les supprimer si nous arrivons à conclure la phase 2 », abordant des questions plus sensibles telles que la cybersécurité, a déclaré Donald Trump. « Je vais les garder sinon nous n'aurons aucune carte en main pour négocier.Le conseiller de la Maison Blanche Larry Kudlow a d'ailleurs défendu la stratégie de pression maximale. « Les tarifs douaniers ont été une part fondamentale » pour obtenir cet accord, a-t-il déclaré sur CNBC. « Donald Trump avait raison ». L'administration prédit que cet accord dopera la croissance de la première économie du monde d'un demi-point de pourcentage.L'agriculture américaine très touchée Ce bras de fer a pourtant durement affecté le monde agricole et l'industrie manufacturière aux Etats-Unis, ceux-là mêmes qui avaient porté le président républicain au pouvoir en 2016. Donald ...