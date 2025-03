Guerre commerciale: Lagarde appelle à "une marche vers l'indépendance" de l'Europe

La présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde, lors d'une conférence de presse, à Francfort, le 6 mars 2025 ( AFP / Daniel ROLAND )

La guerre commerciale engagée par le président américain Donald Trump doit entraîner "une marche vers l'indépendance" de l'Europe, a affirmé lundi la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde.

"Lui appelle ça +liberation day+ aux Etats-Unis, moi je considère que c'est un moment où nous devons ensemble décider de prendre mieux notre destin en main et je pense que c'est une marche vers l'indépendance", a affirmé la dirigeante française sur la radio France Inter, évoquant "un moment existentiel pour l'Europe".

Après l'acier et l'aluminium et avant l'automobile, le président américain compte passer à la vitesse supérieure mercredi, en annonçant ses droits de douane dits "réciproques", qui vont changer les règles du jeu du commerce mondial.

Le 2 avril, qu'il surnomme "jour de la libération", Donald Trump compte ériger de nouvelles barrières douanières qui devraient dépendre des taxes que les pays concernés imposent sur les produits américains, mais aussi d'autres facteurs, et frapper notamment l'Europe.

"Il faut, pour se mettre en position de bonne négociation, montrer qu'on n'est pas prêts à se coucher", a estimé Christine Lagarde, au moment où l'UE prépare sa riposte aux droits de douane américains.

Selon la BCE, la zone euro pourrait voir son PIB amputé de 0,3% en raison de la guerre commerciale de Donald Trump, et de 0,5% en cas de riposte européenne, la première année.

"Une guerre commerciale ne crée que des perdants", a martelé Christine Lagarde lundi.

Sur l'inflation, la présidente de la BCE s'est montrée prudente en raison du risque inflationniste des taxes douanières: "dire: +ça y est, c'est terminé, c'est derrière nous+, non. Parce que, malheureusement, on est soumis à des tas d'incertitudes et quand M. Trump décide tout d'un coup d'augmenter les taux de 25% sur le secteur automobile ou décide la réciprocité qui s'appliquera à partir du 2 avril, nécessairement, ça induit des changements."