Guerre commerciale: la dernière riposte chinoise entre en vigueur

Un porte-conteneurs quitte le port de Qingdao, dans la province chinoise du Shandong, le 6 mars 2025 ( AFP / - )

Décidés en représailles à un dernier décret de Donald Trump visant Pékin, de nouveaux droits de douane chinois doivent s'appliquer à partir de lundi sur tout un éventail de produits agricoles américains.

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, le président des Etats-Unis a annoncé une série de droits de douane à l'égard de ses principaux partenaires commerciaux, parmi lesquels la Chine, le Canada et le Mexique, pays selon lui inefficaces dans leur réponse à l'immigration illégale et aux flux de fentanyl.

La Chine est par ailleurs le pays présentant le plus important excédent commercial avec les Etats-Unis pour les biens.

Après avoir imposé des droits de douane supplémentaires de 10% à l'encontre de tous les produits chinois, Donald Trump a décidé le 3 mars de les porter à 20%.

"Fortement mécontente", la Chine a riposté dans la foulée, en annonçant des taxes du même type contre des produits issus de l'agriculture américaine, et ce à compter de lundi.

Un cargo porte-conteneurs au port de Los Angeles, à San Pedro, en Californie, le 5 mars 2025 ( AFP / Frederic J. BROWN )

Poulet, blé, maïs et coton entrant en Chine seront davantage taxés (15%) que sorgho, soja, porc, bœuf, produits de la mer, fruits, légumes et produits laitiers (10%).

Des experts estiment que cette réaction chinoise vise la base électorale du milliardaire républicain, tout en restant suffisamment modérée pour rendre encore possible un accord commercial.

Les tensions commerciales sino-américaines s'ajoutent aux difficultés rencontrées par les autorités chinoises dans leur tentative de stabiliser l'économie du pays, marquée par une consommation morose, une crise persistante du secteur immobilier ou encore un taux de chômage élevé chez les jeunes.

- "Environnement externe de plus en plus complexe" -

Les taxes décidées par Washington pourraient porter un coup sévère aux exportations chinoises, qui ont largement contribué l'an dernier à la croissance du géant asiatique.

Des experts estiment que les conséquences des mesures américaines pourraient ne pas être visibles immédiatement.

Balance commerciale entre la Chine et les Etats-Unis par an depuis 2015, d'après les données des douanes chinoises ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Mais ne serait-ce que du côté des exportations chinoises, celles-ci ont déjà ralenti en janvier et février à un niveau plus marqué que prévu, à 2,3% sur un an, contre 10,7% en décembre.

"Comme les exportations sont confrontées à un risque de diminution en raison de la guerre commerciale qui se dessine, la politique fiscale doit devenir plus proactive", juge Zhiwei Zhang, président et économiste en chef chez Pinpoint Asset Management.

Alors que le bras de fer commercial se poursuit entre Pékin et Washington, la Chine organise ces jours-ci les "Deux Sessions", son principal événement politique de l'année, agrégeant dans la capitale des milliers de délégués venus de tout le pays.

Le Premier ministre Li Qiang de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire (ANP) au Grand Hall du Peuple à Pékin, le 5 mars 2025 ( AFP / ADEK BERRY )

Lors d'un discours face à eux mercredi, le Premier ministre Li Qiang a dévoilé la stratégie du gouvernement en matière économique pour 2025, mentionnant un "environnement externe de plus en plus complexe".

M. Li a également dévoilé un objectif de croissance d'"environ 5%", le même qu'en 2024.

De nombreux économistes considèrent toutefois que cet horizon reste ambitieux au regard des difficultés que connaît la Chine sur le plan économique.

"Si les dépenses fiscales recommencent bientôt à augmenter, alors cela pourrait plus que compenser l'impact à court terme des droits de douane sur la croissance", estime Julian Evans-Pritchard de Capital Economics.

"Toutefois, étant donné les vents contraires" à l'œuvre de manière générale, "nous ne sommes pas encore convaincus qu'un soutien fiscal sera suffisant pour aboutir à davantage qu'un coup de pouce de courte durée", ajoute-t-il.