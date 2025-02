Guerre commerciale: la Chine réplique après l'entrée en vigueur des taxes américaines

Le président Donald Trump lors de son premier mandat et son homologue chinois Xi Jinping, lors d'un sommet du G20 à Osaka, le 29 juin 2019 ( AFP / Brendan Smialowski )

Pékin va taxer les importations d'hydrocarbures, de charbon et de certains véhicules en provenance des Etats-Unis, en réplique à l'entrée en vigueur mardi de droits de douane américains renforcés ciblant les produits chinois, une escalade dans le bras de fer commercial engagé par Donald Trump.

La Chine imposera à partir du 10 février des droits de douane de 15% sur les importations de charbon et de gaz naturel liquéfié (GNL) américains, a annoncé le ministère chinois des Finances.

Des taxes douanières de 10% seront par ailleurs appliquées aux importations de pétrole américain et à d'autres catégories de biens venant des Etats-Unis: machines agricoles, véhicules de sport de grosse cylindrée et camionnettes.

Ces mesures ont été annoncées quelques minutes après l'entrée en vigueur d'une augmentation de 10% des droits de douane américains sur l'ensemble des produits importés de Chine.

Ces taxes promulguées par Donald Trump "ne font rien pour résoudre les problèmes propres (aux Etats-Unis) et perturbent la coopération économique et commerciale" entre les deux pays, a justifié le ministère chinois des Finances.

Pékin a également annoncé mardi avoir déposé plainte contre Washington auprès de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), dénonçant les intentions "malveillantes" de Washington.

Le président chinois Xi Jinping lors de son message pour la nouvelle année, le 31 décembre 2024 ( AFP / ADEK BERRY )

Parallèlement, Pékin a annoncé mardi ouvrir une enquête contre le géant technologique américain Google, qu'elle dit soupçonner d'avoir enfreint sa réglementation anti-monopole.

Le groupe de prêt-à-porter américain PVH Corp., qui possède Tommy Hilfiger et Calvin Klein, et le géant de la biotechnologie Illumina ont également été ajoutés à une liste d'"entités peu fiables".

La Chine a également annoncé une nouvelle salve de restrictions sur les exportations de plusieurs métaux et métalloïdes utilisés dans l'industrie et la haute technologie - dont le tungstène, tellure, bismuth et molybdène.

"La riposte chinoise n'est pas agressive, car la Chine ne cible que certains produits alors que les droits de douane américains visent l'ensemble des exportations chinoises", tempère Zhiwei Zhang, économiste pour Pinpoint Asset Management.

"Il ne s'agit probablement que du début d'un long processus de négociation entre les deux pays", ajoute l'expert.

La riposte chinoise intervient en effet à l'approche d'une possible discussion imminente entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump, annoncée lundi "probablement" dans "les 24 heures" par la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

- Accords avec le Mexique et le Canada-

Le président américain a officialisé samedi une hausse drastique des droits de douane sur les produits provenant du Canada et du Mexique, ainsi que des droits supplémentaires ciblant les produits chinois.

Donald Trump affirme vouloir forcer ces trois pays à agir pour diminuer le trafic de fentanyl, un opioïde responsable d'une grave crise sanitaire aux Etats-Unis, et résoudre une balance commerciale américaine lourdement déficitaire avec ces pays.

Pékin nie toute passivité sur le dossier du fentanyl, et affirme ne pas "chercher" sciemment un excédent commercial.

Washington a finalement suspendu pour un mois son projet d'imposition de droits de douane au Canada et au Mexique après que les deux pays se sont entendus avec Donald Trump pour renforcer leurs contrôles aux frontières.

Le Mexique s'est notamment engagé à envoyer 10.000 soldats supplémentaires à la frontière avec les Etats-Unis afin de lutter contre la migration illégale.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau à Ottawa, au canada, le 1er février 2025 ( AFP / Dave Chan )

Le Canada a lui promis de nommer un responsable entièrement dédié à la lutte contre le trafic de fentanyl, de lancer une force d'intervention conjointe avec les Etats-Unis contre le crime organisé et d'inscrire les cartels mexicains sur sa liste des organisations terroristes.

Les marchés asiatiques ont en réaction fortement rebondi mardi en début d'échanges asiatiques, avant de limiter leurs gains après l'annonce de représailles chinoises.

- "Calmer les esprits" -

Donald Trump, qui a déclaré à de nombreuses reprises que "tariff" (droit de douane) était l'un des plus beaux mots du dictionnaire, y a recours comme une arme de négociation pour obtenir des concessions politiques.

La tension était particulièrement vive au Canada, que M. Trump aimerait voir devenir le 51e Etat américain. M. Trudeau avait encouragé les Canadiens à acheter des produits locaux et à passer leurs vacances sur le sol national, et des listes de produits américains à boycotter circulent largement.

Le compromis annoncé a convaincu la province de l'Ontario, poumon économique du Canada, à renoncer lundi soir à bannir les entreprises américaines des contrats publics.

Le Mexique, le Canada et la Chine sont les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis et représentent au total plus de 40% des importations du pays.

Lundi, le conseiller économique de la Maison Blanche Kevin Hassett a indiqué sur CNBC que la question n'est pas celle d'une guerre commerciale mais d'une "guerre contre la drogue".

La production de précurseurs chimiques du fentanyl en Chine, ensuite utilisés par les cartels mexicains pour fabriquer cet opioïde de synthèse meurtrier, est un phénomène bien documenté.

En revanche, le rôle du Canada dans ce trafic est extrêmement limité. Selon les chiffres officiels des services frontaliers américains, moins de 1% du fentanyl saisi aux Etats-Unis l'année dernière est arrivé du Canada.