Guerre au Moyen-Orient: les factures d'énergie vont augmenter de 26 % en Grande-Bretagne

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

L'autorité britannique de l'énergie (Ofgem) a annoncé mercredi une hausse de 26 % du plafond des prix de l'énergie à partir de janvier en Grande-Bretagne, qui va affecter des millions de foyers, à cause de la flambée des cours du gaz liée à la guerre au Moyen-Orient.

"Le conflit au Moyen-Orient continue de faire grimper les coûts de l’énergie, et nous savons que cette hausse des prix sera source d'inquiétude pour de nombreux ménages à l’approche de l'hiver", a reconnu Neil Kenward, directeur général chargé des marchés à l'Ofgem, dans un communiqué.

Le régulateur fixe chaque trimestre un plafond censé refléter l'évolution des marchés internationaux tout en garantissant un tarif équilibré aux fournisseurs comme aux consommateurs.

Quelque 20 millions de foyers au tarif variable sont concernés par cette hausse. Environ 10 millions d’autres, titulaires d'un contrat à prix fixe, en seront préservés tant que leur contrat restera en vigueur, précise l'Ofgem.

Pour un ménage type, "cela signifie que le montant annualisé passerait de 1.723 livres à 2.166 livres si ce niveau était maintenu pendant un an", explique le régulateur.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, le cours du gaz européen, mesuré par le contrat à terme du TTF néerlandais, est monté d'environ 190 %, passant d'environ 32 à 92 euros le mégawattheure.

Les perturbations du trafic dans le détroit d’Ormuz entravent notamment les livraisons de gaz naturel liquéfié en provenance du Qatar, principal exportateur du Golfe.

La plus forte hausse du plafond de l'Ofgem remonte à l'automne 2022 : le plafond avait alors augmenté de 80 %, sous l'effet de la reprise post-Covid puis de l'invasion russe de l'Ukraine.

La hausse annoncée mercredi alimentera l'inflation, déjà à 3,6 % sur un an en octobre, contre 3,5 % en septembre.

Pour amortir les hausses attendues cet hiver, le gouvernement travailliste d'Andy Burnham a annoncé fin octobre une aide de 100 livres pour quelque 20 millions de foyers en Angleterre.

L'exonération de TVA sur l'électricité, en vigueur depuis octobre, sera maintenue jusqu'à l'été prochain.

Le gouvernement prévoit également de supprimer les frais fixes sur les factures de gaz dès 2027, en reportant ces coûts sur le prix du kilowattheure.