Guerini : « Emmanuel Macron est hyper-présent, mais pas hyper-président »

Drôle d'anniversaire. Il y a un an, Stanislas Guerini était élu délégué général de La République en marche au Pavillon-Baltard de Nogent-sur-Marne. Le même jour, à quelques kilomètres de là, le mouvement des Gilets jaunes atteignait son pic de violence et les vidéos de l'Arc de Triomphe vandalisé occupaient tout l'espace médiatique. « Je n'oublierai jamais ce moment de colère dans le pays », glisse ce proche d'Emmanuel Macron qui, durant sa première année de mandat, a eu la lourde tâche de donner de la substance à cette coquille vide de mouvement présidentiel. Rude mission que de développer et décentraliser cette machine créée pour un seul homme d'un côté ; et préparer la majorité aux élections européennes de l'autre. Et des épreuves, Guerini en a encore sur sa route. Plus que jamais, peut-être : les grèves illimitées qui commenceront le 5 décembre, la mise en place de la réforme des retraites, la construction d'une doctrine pour LREM, les élections municipales qui s'annoncent a minima compliquées... Au Point, il établit son bilan et répond aux critiques adressées au pouvoir en place. Entretien.Lire aussi FOG ? M. Martinez, le roi du cul par-dessus tête Le Point : Craignez-vous « le mur du 5 décembre » ?Stanislas Guerini : Le « mur » n'est pas un vocabulaire qui me convient. On voit, y compris dans nos oppositions, que ce pays est rempli de gens qui souhaitent la confrontation. Il y a une sorte...