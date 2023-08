information fournie par So Foot • 16/08/2023 à 11:58

Guendouzi, la tragédie grecque

Pour ce qui pourrait être son dernier match à l’OM, l’international français a vécu une soirée infernale face au Panathinaïkos, entre malchance, maladresse, et décisions arbitrales à son encontre.

Des couloirs du Vélodrome au hall de la gare Saint-Charles au petit matin, une question planait après la cruelle désillusion olympienne face au Panathinaïkos : « Était-ce le dernier match de Mattéo Guendouzi ? » Sur les quais, en attendant le OuiGo très matinal qui allait ramener chez eux des dizaines d’Olympiens à travers le pays, plusieurs groupes de supporters abordaient le même sujet, inquiets et marqués par une belle gueule de bois européenne. Si la réponse n’est pas encore certaine, il se pourrait bien que l’on ne revoie plus les boucles de l’ancien Gunner sous le maillot phocéen. La tragédie grecque du Pana, dans laquelle il a eu un rôle central, aurait alors été sa dernière sortie après une drôle de soirée pour lui, en quatre actes.

En VAR et contre tout

Entré à la 68 e minute de jeu à la place d’Iliman Ndiaye, et acclamé par un public qui l’estime toujours autant, Mattéo Guendouzi a été envoyé au charbon par Marcelino pour tenir le score. L’OM menait alors 2-0, sans être inquiété. Prudent, l’Espagnol a remodelé sa formation en passant en 4-3-3, avec l’apport du guerrier frisé pour muscler son milieu et verrouiller le coffre. Coïncidence : c’est à partir de là que le navire phocéen a commencé à tanguer, reculant peu à peu pour finir par jouer à se faire peur. Mais attendre sagement l’ennemi, ce n’est pas le genre du joueur, qui a multiplié les rushs sur le côté droit, et tenté de mettre l’OM à l’abri. Chose inhabituelle, toutefois, il s’est souvent montré imprécis, notamment au moment de décaler Jonathan Clauss ou Ismaïla Sarr dans le couloir droit, mouvement si souvent répété sous cette tunique. Avec le recul, ce manque de justesse était un premier indice d’une soirée pas faite comme les autres pour lui.…

Par Adrien Hémard-Dohain, à Marseille pour SOFOOT.com