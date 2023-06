information fournie par So Foot • 19/06/2023 à 16:24

Guardiola s’amuse de l’occasion ratée de Lukaku

Lukaku, joueur espion.

En déplacement près de Barcelone, Pep Guardiola a donné une conférence de presse lors de laquelle il est revenu sur la finale de Ligue des champions qu’il a remportée avec Manchester City face à l’Inter Milan (1-0). L’occasion d’envoyer une punchline à propos de Romelu Lukaku et de son énorme occasion ratée : à quelques secondes de la fin du match, le Belge s’était retrouvé seul face au but et n’a pas su marquer de la tête, permettant à Ederson de devenir le héros du match. Le technicien espagnol a ainsi déclaré avoir remporté la coupe aux grandes oreilles grâce à un joueur adverse : « Je suis champion d’Europe parce qu’un attaquant a raté une tête nette à trois mètres… ». …

AC pour SOFOOT.com