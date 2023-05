Guardiola, maître de l'attentisme

Une fois de plus en Ligue des champions, Pep Guardiola a choisi de ne faire aucun changement ce mardi soir face au Real Madrid (1-1). Une décision toujours aussi difficilement compréhensible au regard de la qualité des joueurs assis sur le banc de Manchester City.

Il y a presque un an, le Real Madrid sortait Manchester City de la Ligue des champions au terme d’une rencontre gravée dans l’histoire. Ce soir-là, les Citizens avaient pourtant leur destin entre les mains, puisqu’à un quart d’heure de la fin, Riyad Mahrez ouvrait le score dans une partie vouée à tourner en leur faveur. Quelques minutes plus tard, Pep Guardiola opérait son coaching et décidait de remplacer son buteur du soir par Fernandinho, afin de clairement bloquer les débats. Mais l’irrationnel s’était emparé du Santiago Bernabéu, et Rodrygo puis Karim Benzema avaient fini par crucifier les Mancuniens. Sans doute toujours traumatisé par ce scénario dingue et par ses choix douteux lors de sa dernière virée madrilène, le technicien espagnol a choisi ce mardi soir de rester les bras croisés et de s’en tenir au plan établi à l’origine en ne réalisant aucun changement, malgré des événements en défaveur de ses gars. Avec ce match nul (1-1) gratté à l’extérieur, City ne s’en sort pas trop mal au final, mais Guardiola, lui, continue d’interroger.

Bis repetita avec l’aller à Leipzig

Ce n’est pas la première fois cette saison que Pep ne sort aucun joueur de son banc dans une rencontre à enjeu : pas besoin de fouiller très loin, il suffit de se souvenir de ce match à Leipzig fin février dernier (1-1), lors duquel les Anglais avaient déjà été inquiétés. Petite différence : cette nuit-là, Manchester avait ouvert le score, et l’argument de ne pas vouloir toucher à un onze qui mène au score pouvait davantage s’entendre. Ce mardi, cela n’a pas été le cas, puisque les Skyblues ont longtemps couru derrière le score après avoir encaissé un missile de Vinícius. Malgré sa domination sur le pré et un Kevin De Bruyne encore inspiré, City a souvent manqué de créativité, alors qu’Erling Haaland a brillamment été muselé, et que Jack Grealish a passé sa soirée à se prendre le chou avec Dani Carvajal.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com