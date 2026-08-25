Guardiola a rembarré les Pays-Bas
Pep premier choix, Xavi second. Au cours de la conférence de presse d’intronisation de Xavi à la tête des Pays-Bas, Nigel de Jong, DTN de la sélection, a confié avoir composé d’autres numéros avant d’appeler Xavi pour prendre la tête de la sélection. De Jong s’est montré plutôt concis sur le sujet, en affirmant que « [leur] première option pour remplacer Ronald Koeman était Pep Guardiola, mais il voulait prendre un an de congé ».
Embed t.com…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer