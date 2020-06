Groundhoppers, les victimes collatérales du huis clos

Avec l'arrêt des championnats quasiment partout durant plusieurs mois et la fermeture des frontières, les groundhoppers, ces mordus qui passent leur vie à voyager d'un stade à l'autre ont dû rester sur leur canapé. Et alors que les frontières rouvrent petit à petit, l'espoir ressurgit. Quatre groundhoppers ont accepté de raconter ces mois de disette à ronger leur frein.

Les quatre groundhoppers

Valentin, étudiant en notariat, 88 stades dont 28 à l'étranger.

Basile, étudiant en stratégie de comm, 110 matchs la saison dernière.

Maxime, ingénieur commercial, 61 stades en Angleterre.

Steve, opérateur en informatique, 100 stades au Royaume-Uni.

"Ce qui nous fait vivre et avancer, c'est le voyage, découvrir de nouveaux endroits, de se changer la vie tous les week-ends. Le confinement pour un groundhopper, c'est ce qu'il y a de pire."Basile

: Justement, il n'y a plus rien qui se passe. Quand tu bourlingues à droite à gauche tous les week-ends, rester dans la campagne normande, ça m'a déprimé un peu.: C'est compliqué... mon activité tourne autour de ça avec les réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, donc c'est galère. J'ai eu une bouffée d'espoir avec le derby de Belgrade qui s'est joué devant 20 000 personnes la semaine dernière. Ce qui nous fait vivre et avancer, c'est le voyage, découvrir de nouveaux endroits, de se changer la vie tous les week-ends. Le confinement pour un groundhopper, c'est ce qu'il y a de pire.: Le temps est long... Au début, ça m'a franchement permis de faire une belle pause avec le foot. Tu passes ta vie à aller au stade, à regarder des matchs à la télé, c'était une coupure sympa. La dernière fois que j'y suis allé, c'était pour un Lens-Caen, fin février.: Depuis deux-trois ans avec ma vie familiale j'ai dû me restreindre, mais ce qui est troublant, c'est de ne pas avoir de visibilité sur l'avenir. Je fais des déplacements outre-Manche au moins une fois par an et là je n'ai pas eu ma dose. Le Royaume-Uni est encore bien dans la crise, une quatorzaine vient d'être mise en place, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com