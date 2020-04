Grossophobie, coffee-shops en folie, FC Utrecht au pilori : les Pays-Bas dans tous leurs états

Vendredi dernier, l'Eredivisie est devenu le premier championnat européen à signer l'arrêt de sa saison. Avec un flot de décisions controversées qui en découle : pas de champion désigné, des places européennes attribuées en fonction du classement actuel et surtout le gel du système de relégation en D2/promotion en D1. Dans ce capharnaüm où chacun voit midi à sa porte, les grosses écuries comme l'Ajax semblent avoir tiré leur épingle du jeu, alors que les lésés continueront la lutte. Mais comment être uni dans un pays qui ne l'est pas davantage dans sa lutte contre le coronavirus, entre débordements sur le thème de la grossophobie ou dans la queue des coffee-shops ?

La flamme verte s'est éteinte

". Mardi dernier, à l'occasion de son point presse consacré au coronavirus, c'est le Premier ministre Mark Rutte en personne qui a tiré un trait sur la saison de football. Vendredi dernier, la KNVB (la Fédération néerlandaise, qui organise l'Eredivisie) lui a emboîté le pas, douchant les derniers espoirs des fans. Emballé, c'est pesé, rendez-vous la saison prochaine ? Pas si vite ! En étant le premier championnat à franchir le Rubicon en signant l'arrêt de ses compétitions nationales, l'Eredivisie a aussi ouvert une belle boîte de Pandore. Et si certains fléaux n'étaient pas voués à rester au fond de la boîte, d'autres auraient largement pu rester derrière le verrou.Vendredi dernier, lors d'une réunion qui fait déjà date, la KNVB n'a pas fait que proclamer l'arrêt de la saison en cours et la non-attribution du titre de champion. Elle avait aussi invité les 34 clubs professionnels du pays à s'exprimer sur la question des promotions/relégations. Dépouillement du scrutin : 16 clubs ont voté "pour" (que les montées/descentes se fassent), 9 ont voté "contre" et 9 ont voté blanc. Le début de la descente aux enfers pour l'ADO Den Haag (avant-dernier du classement) et le RKC Waalwijk (lanterne rouge) ? Raté ! La KNVB, à qui on reprochait (comble de l'ironie) de ne pas avoir le courage de faire des choix forts, a finalement officialisé