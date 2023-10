Grosso : « On joue le maintien »

Moins de trois semaines après son arrivée et Fabio Grosso a déjà compris qu’il s’était foutu dans un sacré bourbier.

Frustré par Lorient après avoir compté deux buts d’avance, Lyon ne compte que trois petits points après huit journées. Passé devant les médias après cette rencontre, Fabio Grosso se montrait pourtant optimiste : « On a fait de très bonnes choses. Une volonté commune de faire un résultat et après on a un peu lâché. On peut repartir avec plus mais je veux garder le positif. Les petits détails font la différence. » …

