Grosso : « J’ai vu ce soir que ça sera dur »

Grosso modo.

Pour sa première sur le banc lyonnais, Fabio Grosso s’est incliné face à Brest ce samedi, dans une défaite 1-0. Malgré un contexte très particulier, l’entraîneur italien qui a succédé à Laurent Blanc se veut positif au micro de Canal+ : « Je n’ai pas encore les moyens pour constater si l’effectif n’est pas assez bon. On a les joueurs pour faire ce match là, il y a 0-0 jusqu’au bout et on prend ce but à la dernière minute. On n’a pas fait un gros match mais on a eu de potentielles occasions, même si on n’est pas allé jusqu’au bout en frappant. On travaille, je suis confiant. » …

AEC pour SOFOOT.com