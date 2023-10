information fournie par So Foot • 06/10/2023 à 20:47

Grosso : « J’ai besoin de beaucoup de leaders »

Un seul être revient, mais c’est quand même dépeuplé.

Après deux défaites face à Brest et Reims, Fabio Grosso espère passer la première pour sa troisième sur le banc lyonnais. Pour cela, les Gones devront se défaire de Lorient dimanche à 15h. Bonne nouvelle dans cette optique : le général Lacazette sera de retour. « Et il est attendu par son coach. Les responsabilités doivent être partagées entre nous , a prévenu Grosso. J’attends de lui, comme de tous les joueurs, une grande disponibilité et humilité. Il faut faire un grand boulot pour obtenir un résultat. C’est important que tout le monde soit concerné. J’ai besoin de beaucoup de leaders, un ou deux joueurs ne suffisent pas. » …

