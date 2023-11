Grosso dans le flou

Battu logiquement par Lille ce dimanche (0-2), l'OL continue de creuser. Et Fabio Grosso ne parvient pas à faire remonter son équipe à la surface. Pire, il semble s'enfoncer avec elle.

Si l’OL est dans la tempête, Fabio Grosso prend la foudre tous les week-ends. Encore battu ce dimanche soir par le LOSC (0-2), Lyon n’y arrive toujours pas et patauge autant au classement que tactiquement. Pour son septième match à la tête des Rhodaniens, le technicien italien a aligné une septième composition différente. Qu’un nouvel entraîneur, qui n’a jamais officié en Ligue 1, mette quelques semaines a se trouver une base solide, ce n’est pas bien grave. Mais le champion du monde 2006 a été nommé le 18 septembre, il y a plus de deux mois, et difficile de voir ne serait-ce qu’une once de constance dans ses choix. À part Anthony Lopes, Jake O’Brien et Maxence Caqueret, aucun Lyonnais n’est certain de débuter la rencontre. Et si l’ancien coach de Frosinone opère autant de changements à chaque journée, ce n’est visiblement pas pour s’adapter à l’adversaire.

Aucune continuité

Chaque fin de semaine, les Gones produisent la même bouillie. Même si les ingrédients à sa disposition ne sont pas forcément tous de grande qualité, le chef Grosso n’a toujours pas su livrer un repas décent. Lui-même reconnaissait que la victoire, juste avant la trêve, à Rennes (0-1), réduit à dix au bout de cinq minutes, n’avait de satisfaisant que l’aspect comptable. « Ça fait plaisir de prendre des points mais on l’a dit tout de suite après le match, on doit continuer, ça ne change rien à notre place, il faut enchaîner et essayer de donner de la continuité » , était-il revenu vendredi en conférence de presse. On connaissait les défaites encourageantes. Mais les Lyonnais avaient signé en Bretagne un succès inquiétant.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com