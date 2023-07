Grosse offre du PSG en vue pour Gonçalo Ramos ?

Le bal des attaquants n’a pas encore débuté, mais le PSG veut placer ses pions.

Selon le journal portugais Correio da Manhã, le Paris Saint-Germain serait prêt à proposer près de 80 millions d’euros pour Gonçalo Ramos. L’attaquant international portugais du Benfica, qui a affronté Paris la saison passée en Ligue des champions, sort d’un exercice plein où il a inscrit 22 buts en championnat et en Ligue des champions et adressé 10 passes décisives avec, à la clef, un titre de champion du Portugal. À 22 ans, Ramos est annoncé comme l’un des futurs grands buteurs européens, et sa clause libératoire est fixée à 120 millions d’euros. Tout dépend évidemment du futur de Kylian Mbappé, incertain à ce jour, qui souhaite aller au bout de son contrat et partir libre en 2024, tandis que le PSG, comme l’a rappelé Nasser Al-Khelaïfi lors de la conférence de presse de rentrée, veut le prolonger ou le vendre cet été.…

AC pour SOFOOT.com