Grosse frayeur pour Karétsas, sorti pour des problèmes respiratoires, à Dortmund
Des nouvelles que l’on n’aime pas entendre. Évacué sur civière après seulement 27 minutes de jeu lors de la rencontre entre Dortmund et Villarreal, Konstantinos Karétsas a fait peur à tout Dortmund.
Il n’est pas sorti pour une quelconque douleur physique, mais après des difficultés à respirer normalement. Le club a rapidement communiqué sur le cas du joueur, et affirmé qu’il se rendait « vers l’hôpital pour des examens complémentaires ». …
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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