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Grosse frayeur pour Karétsas, sorti pour des problèmes respiratoires, à Dortmund
information fournie par So Foot 09/09/2026 à 09:55
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Grosse frayeur pour Karétsas, sorti pour des problèmes respiratoires, à Dortmund

Grosse frayeur pour Karétsas, sorti pour des problèmes respiratoires, à Dortmund

Des nouvelles que l’on n’aime pas entendre. Évacué sur civière après seulement 27 minutes de jeu lors de la rencontre entre Dortmund et Villarreal, Konstantinos Karétsas a fait peur à tout Dortmund.

Il n’est pas sorti pour une quelconque douleur physique, mais après des difficultés à respirer normalement. Le club a rapidement communiqué sur le cas du joueur, et affirmé qu’il se rendait « vers l’hôpital pour des examens complémentaires ».

ABS pour SOFOOT.com

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