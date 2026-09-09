Grosse frayeur pour Karétsas, sorti pour des problèmes respiratoires, à Dortmund

Grosse frayeur pour Karétsas, sorti pour des problèmes respiratoires, à Dortmund

Des nouvelles que l’on n’aime pas entendre. Évacué sur civière après seulement 27 minutes de jeu lors de la rencontre entre Dortmund et Villarreal, Konstantinos Karétsas a fait peur à tout Dortmund.

Il n’est pas sorti pour une quelconque douleur physique, mais après des difficultés à respirer normalement. Le club a rapidement communiqué sur le cas du joueur, et affirmé qu’il se rendait « vers l’hôpital pour des examens complémentaires ». …

ABS pour SOFOOT.com