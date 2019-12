Grospiron, Costantini, Ourahmoune... ces stars du sport qui coachent les entreprises

Venus de la boxe, du ski de bosses ou du handball, ils pratiquent le coaching en entreprise, avec chacun son style. Nous avons suivi Sarah Ourahmoune, Edgar Grospiron et Daniel Costantini dans l'exercice.Sarah Ourahmoune fait monter les start-up sur le ringVice-championne olympique de boxe anglaise aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016. Age : 37 ans. Retraite sportive en 2016. Sarah Ourahmoune (à droite) coache des entrepreneurs, ici Claude Marquis, patron d'Asmodine. Un accompagnement gratuit de six mois pour 13 projets portés par des start-up ou associations. Créé par l'ambassade américaine, le programme Start US Up !, qui vise à ouvrir les portes de Paris 2024 à des entreprises, avait cette année comme tête de gondole la boxeuse française la plus médaillée de l'histoire : Sarah Ourahmoune.Avec son mari, la mère de famille de 37 ans gère la société Boxer Inside, basée en bordure du boulevard périphérique parisien, dans le XIIIe arrondissement. C'est dans cette salle de boxe moderne, avec matériel de musculation et posters à la gloire de champions de la discipline, que la Francilienne a coaché, de juin à novembre dernier, ces porteurs de projets. « Chaque mardi, on montait sur le ring. Avec des gants de boxe, l'entrepreneur peut travailler sa posture, la gestion du stress, l'anticipation et apprendre sur l'autre », énumère-t-elle.Sarah Ourahmoune complète une formation animée par des experts en management ou comptabilité. « Mon rôle, c'est de partager mes valeurs car il y a des similitudes entre boxe et entrepreneuriat », analyse-t-elle. Le point d'orgue a été cette randonnée de trois jours dans les Alpes. « Les conditions étaient difficiles, on a soudé le groupe. On est comme une famille ou un club d'entrepreneurs qui s'entraident », compare-t-elle.À chaque entraînement, des exemples concrets sur la résilience, la solitude du patron ou compétiteur de haut niveau. « Dans son discours, elle sème ...