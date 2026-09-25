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Gros coup dur pour Mbappé
information fournie par So Foot 25/09/2026 à 23:41
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Gros coup dur pour Mbappé

Gros coup dur pour Mbappé

ALERTE GÉNÉRALE ! Kylian Mbappé a dû quitter le terrain prématurément à Izmit, en Turquie. Le capitaine des Bleus a débloqué le match d’une frappe du droit à la 54 e minute, mais il a immédiatement grimacé en se tenant le genou gauche. Il est tout de même resté sur la pelouse, avant de se résoudre à céder sa place à Désiré Doué cinq minutes plus tard.

Il ne s’est pas attardé et a filé droit aux vestiaires . Sa 107 e cape, qui lui permet d’égaler Patrick Vieira, gardera un goût amer. Zinédine Zidane espérait sans doute en voir un peu plus , lui qui avait choisi de replacer la star sur le côté gauche.…

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