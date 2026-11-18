Grogne dans la police : rassemblement devant Beauvau à l'appel du syndicat Alliance

Une banderole "La République, c’est nous", lors d’une manifestation organisée par le syndicat de police Alliance pour réclamer davantage de moyens et de meilleures conditions de travail, le 18 novembre 2026 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Plusieurs dizaines de policiers étaient rassemblés mercredi matin à l'appel du syndicat Alliance devant le ministère de l'Intérieur pour obtenir une revalorisation de leur prime de risque après des semaines de mobilisation lycéenne et sociale, a constaté un journaliste vidéo de l'AFP.

Une délégation menée par le secrétaire général d'Alliance, Fabien Vanhemelryck, a été reçue à 12H00 par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez. Ce dernier a confirmé, selon Beauvau, "travailler sur les propositions initiales présentées vendredi dernier" concernant la revalorisation de cette prime.

"Le ministre a confirmé également, a-t-on ajouté de même source, qu'il signerait une lettre d'engagement pour proposer, comme indiqué vendredi devant l'ensemble des organisations syndicales, un nouveau protocole".

Les syndicats de police, Alliance, Un1té et Unsa, avaient rencontré vendredi Laurent Nuñez pour réclamer la revalorisation de 35% de cette prime et étaient ressortis mécontents de ce rendez-vous.

"Depuis plusieurs années, on a des problèmes d'effectifs, beaucoup de problèmes dans la police nationale, et suite aux manifestations, surtout à la manifestation du 17 octobre, où il y a eu beaucoup de blessés dans nos rangs", a expliqué à l'AFP Sylvia Vaudou, secrétaire départementale de la Loire pour le syndicat Alliance.

"Nous sommes usés, fatigués, et aujourd'hui il faut que le gouvernement nous entende et on demande de l'effectif, beaucoup d'effectifs, et aussi une revalorisation de notre prime (Indemnité Sujétion Spéciale Police, NDLR) à 35%", a-t-elle ajouté au sujet de cette prime de risque dévolue aux policiers.

La veille, ce sont de nombreux membres des compagnies républicaines de sécurité (CRS) qui avaient contourné leur interdiction de faire grève en se rendant chez le médecin se faire arrêter.

"On ne peut pas dire qu'en ce moment, avec tout ce qui se déroule dans la rue, les manifestations, les mouvements sociaux, la police soit réellement soutenue et reconnue, et il y en a marre en fait", a déploré Fabien Bogais, responsable d'Alliance 75.

Manifestation organisée par le syndicat de police Alliance pour réclamer davantage de moyens et de meilleures conditions de travail, le 18 novembre 2026 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

"On est ici aujourd'hui, tous les délégués de France sont montés, pour signifier au gouvernement, et à qui veut l'entendre, que la police en a ras-le-bol", a-t-il ajouté.

Le 13 novembre, Laurent Nuñez avait promis une revalorisation de l'ISSP, la prime de risque. Une proposition alors jugée "insuffisante" voire "inadmissible" par les syndicats à la sortie d'une réunion place Beauvau.

Cette revalorisation, qui porterait le taux de cette prime à 33,5%, "se ferait sur trois ans, jusqu'en 2029, avec une première marche en avril 2027. Sur cette base, les discussions se poursuivent", avait alors assuré dans un message à la presse le ministère, soulignant le "contexte budgétaire contraint".