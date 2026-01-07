 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Groenland-Paris et Berlin travaillent à une "réponse" européenne
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 12:28

(Actualisé avec source allemande)

La France et l'Allemagne travaillent avec leurs partenaires européens à l'élaboration d'une réponse commune aux ambitions des Etats-Unis envers le Groenland, ont déclaré mercredi le chef de la diplomatie française et une source gouvernementale allemande.

A Donald Trump qui a réitéré, dans le sillage de la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro à Caracas par les forces spéciales américaines, sa volonté d'annexer le territoire autonome danois, le chef de la diplomatie française a répété sur France Inter que "le Groenland n'est pas à vendre et appartient aux Groenlandais".

"Quelle que soit la forme des intimidations et quelle que soit leur provenance, nous avons engagé un travail (...) au Quai d'Orsay pour nous préparer à riposter", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, ajoutant que le sujet serait au menu de ses discussions programmées dans la journée avec ses homologues allemand et polonais, dans le format dit "Weimar".

"Face à ces marques d'intimidation, nous voulons agir, mais agir avec nos partenaires européens", a expliqué Jean-Noël Barrot.

Une source gouvernementale allemande a confirmé que Berlin "travaillait étroitement avec d'autres pays européens et le Danemark" à ce sujet.

Plusieurs dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron, ont marqué mardi leur soutien au Danemark et au Groenland, soulignant qu'ils étaient seuls maîtres de leur avenir face aux visées expansionnistes des Etats-Unis.

Selon un communiqué diffusé mardi par la Maison blanche, "Donald Trump et son équipe examinent une série d’options pour poursuivre cet objectif important de politique étrangère, et bien sûr, l'utilisation de l'armée américaine est toujours une option à la disposition du commandant en chef".

Jean-Noël Barrot a laissé entendre sur France Inter que l'hypothèse d'une intervention militaire avait été écartée par le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio.

"Moi-même j'étais hier au téléphone avec le secrétaire d'État (...), il a écarté qu'on puisse imaginer que se produise au Groenland ce qui vient de se produire au Venezuela", a-t-il dit.

L'île autonome danoise, riche en ressources minières, qui compte 57.000 habitants, est considérée par Donald Trump comme un objectif stratégique de sécurité nationale. Elle est liée depuis des décennies aux Etats-Unis par un accord de défense.

(Benjamin Mallet et Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

Groenland
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

3 commentaires

  • 13:05

    On pourrait envoyer de l'argent (on en a plein à distribuer) et des armes au Groenland pour combattre les US au nom de la défense de la souveraineté de ce territoire.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank