Le Parlement du Danemark devrait ratifier jeudi l'accord de sécurité conclu avec les Etats-Unis, dans l'espoir de mettre fin au bras de fer concernant le futur du Groenland.

Les Etats-Unis, le Danemark et le Groenland ont signé en septembre cet accord, qui vise à apaiser les tensions après les menaces répétées de Donald Trump de prendre le contrôle par la force du territoire danois autonome, stratégiquement situé dans l'Arctique et riche en minerais.

L'accord permet à l'armée américaine de renforcer sa présence au Groenland, en permettant la création de deux nouvelles bases militaires et l'installation du système de défense antimissile "Golden Dome" voulu par le président des Etats-Unis.

Le Parlement du Groenland a ratifié l'accord ce mois-ci. Le texte n'est pas soumis au vote du Sénat américain. S'il est approuvé, comme prévu, lors d'un vote au Parlement danois jeudi matin, l'accord entrera en vigueur dès que le ministère danois des Affaires étrangères aura informé les Etats-Unis que les procédures sont achevées.

(Stine Jacobsen; version française Camille Raynaud)