Groenland-Le Danemark a ratifié l'accord de sécurité avec les USA

Le Parlement danois a ratifié jeudi l'accord de sécurité conclu avec les Etats-Unis, en vue de mettre fin au bras de fer concernant le futur du Groenland, territoire autonome du royaume du Danemark dont le président américain Donald Trump a dit à plusieurs reprises vouloir prendre le contrôle.

Les Etats-Unis, le Danemark et le Groenland ont signé cet accord en septembre afin d'apaiser les tensions provoquées après les menaces répétées de Donald Trump de s'emparer par la force d u Groenland, île de l'Arctique riche en minerais et comptant 57.000 habitants.

L'accord a été soutenu par 109 députés danois (sur 175) et aucun n'a voté contre, selon le décompte parlementaire. Il entrera en vigueur dès que le ministère danois des Affaires étrangères aura informé les États-Unis, par note diplomatique, de la fin de la procédure parlementaire.

Le document entérine la création de deux nouveaux sites militaires américains: Narsarsuaq, une ancienne base aérienne de la Guerre froide, et Mestersvig, actuellement utilisée par la "Sirius Dog Sled Patrol", une unité d’élite des forces spéciales danoises.

Il prévoit également l'installation du système de défense antimissile "Golden Dome" voulu par le président des Etats-Unis.

Le Parlement du Groenland a ratifié a u début du mois . Le texte n'est pas soumis au vote du Sénat américain.

"Fort de ce traité, les États-Unis seront en mesure d'exiger une plus grande influence sur les décisions ayant des implications en matière de politique de sécurité et sur une partie de l’extraction des ressources stratégiques", a estimé Mikkel Vedby Rasmussen, professeur de sciences politiques à l’université de Copenhague, au sujet de traité.

D'autres experts minimisent la portée du traité, jugeant qu'il n'élargit pas significativement l’accès militaire américain au Groenland.

Le mois dernier, Donald Trump a dit que des travaux "de grande envergure" d'exploration pétrolière, gazière et minière s'apprêtaient à débuter au Groenland, sans donner plus de détails.

(Stine Jacobsen et Tom Little; version française Camille Raynaud et Benoit Van Overstraeten)