«Grivois, ce Griveaux ?» Après sa phrase sur la «relation charnelle», les Parisiens s'amusent

Impossible de prétendre n'avoir pas dit cela, la phrase figure dans l'interview et en sert même de titre. « Je suis en train de bâtir une relation charnelle avec les Parisiens », affirme dans Le Figaro de ce lundi le candidat pour LREM à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux.Très précisément, interrogé sur l'étiquette d'arrogance qui lui collerait à la peau, l'ancien porte-parole du gouvernement, en campagne depuis quatre mois pour ravir la capitale à la maire socialiste, explique : « Aujourd'hui je marche dans chacune des 6 000 rues de Paris. Ma conviction, c'est qu'Anne Hidalgo a une relation très institutionnelle à la fonction. Moi, je suis en train de bâtir une relation charnelle avec les Parisiens ». Comprendre : j'incarne, en vrai, et je vais au contact.Cette saillie a beaucoup amusé les internautes qui, dès dimanche soir, s'en sont donné à cœur joie. Nous avons classé leurs réparties sur Twitter sous la forme, fameuse, de la Tirade du nez de Cyrano de Bergerac : « On pouvait dire... Oh ! Dieu ! Bien des choses en somme. En variant le ton. Par exemple, tenez » :Agressif : « Et il va tous les b... » ; « J'ai hâte d'être en mars pour la déculottée : les Parisiens vont lui botter les fesses » ; « Oui, je te confirme que ça va faire mal ! »Amical : « Diantre, non merci ! » ; « On n'en demande pas tant ». Diantre... non merci pas pour moi-- En marche vers où? (@La_Rose_Fanee) November 17, 2019 Curieux : « Dans quelle position ? » ; « Devant tout le monde ? » ; « Grivois, ce Griveaux ? »Gracieux : « Oui, quand je l'entends parler, c'est charnel : j'ai le poil qui se hérisse ».Truculent : « Vivement les érections municipales » ; « Il va prendre chair » ; « Deux millions d'habitants, quel homme ! » ; « Et nous irons tous dans des bus à soufflets » ; Vivement les érections municipales-- Ötzi the Hazeman (@pseudodlamort) November 17, 2019 Prévenant : « T'es ...