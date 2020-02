Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Griveaux renonce à sa candidature à Paris Reuters • 14/02/2020 à 10:10









GRIVEAUX RENONCE À SA CANDIDATURE À PARIS PARIS (Reuters) - Benjamin Griveaux, candidat La République en marche (LaRem), a retiré vendredi sa candidature à la mairie de Paris, disant ne plus vouloir exposer sa famille à une campagne dans laquelle "tous les coups sont désormais permis" après la diffusion d'une vidéo intime. Ce fidèle de la première heure du chef de l'Etat se trouvait en mauvaise posture dans les sondages en vue des municipales de mars lors desquelles le parti majoritaire souhaite conquérir l'ancrage local qui lui fait défaut pour l'instant. Il était également confronté à la candidature dissidente de Cédric Villani, exclu récemment de LaRem. "J'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne", a-t-il déclaré à la presse. "Hier un nouveau stade a été franchi, des sites internet ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée", a déclaré le député de Paris. "Je ne souhaite pas nous exposer davantage ma famille et moi quand tous les coups sont désormais permis, cela va trop loin." Agé de 42 ans, celui qui fut secrétaire d'Etat au ministère de l'Economie et des Finances puis porte-parole du gouvernement en début de quinquennat ne fait pas l'unanimité au sein de son camp. A la veille de son entrée en campagne sous le slogan "Paris ensemble avec Benjamin", l'hebdomadaire Le Point avait publié des propos insultants ("abrutis"), voire orduriers ("fils de p...") qu'il avait tenus au sujet de ses adversaires dans un cadre en principe privé. Ses dernières propositions dans le cadre de la bataille pour la mairie de Paris ont fait l'objet de nombreuses railleries sur les réseaux sociaux, notamment celle de déplacer la Gare de l'Est pour "créer un Central Park" parisien. Dans un tweet, Cédric Villani a adressé un message de soutien 'plein et entier" à Benjamin Griveaux ainsi qu'à sa famille. "Je prends acte de sa décision difficile. L'attaque indigne qu'il subit est une menace grave pour notre démocratie", a-t-il ajouté. (Jean-Stéphane Brosse, Nicolas Delame, Michel Rose et Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.