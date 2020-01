Grippe et coronavirus : une épidémie peut en cacher une autre

La carte de France de la grippe est pratiquement toute rouge. Seule la Normandie n'est pas encore en stade « épidémique », selon le bulletin hebdomadaire de Santé publique France, publié mercredi 29 janvier. « Nous observons une forte augmentation de + 55 % des indicateurs de l'activité grippale », précise Santé publique France. Alors que tous les projecteurs sont braqués sur la progression du coronavirus venue de Chine, la grippe saisonnière se ferait presque oublier. Or, selon les chiffres de SPF, ses conséquences sont loin d'être négligeables. Elle a provoqué depuis le mois de novembre 460 hospitalisations en France. 244 cas graves ont été signalés, dont 29 au cours de la semaine dernière. Mais, surtout, 22 personnes sont décédées depuis le mois de novembre 2019. Il s'agit de « 2 enfants de moins de 15 ans, 12 personnes âgées de 15 à 64 ans, et 8 personnes âgées de 65 ans et plus », précise Santé publique France. Difficile pour autant de savoir si l'épidémie est d'ores et déjà plus dure que les précédentes. Mais une certitude : la grippe est costaude, et bel et bien là au cours de cet hiver 2019-2020.«Ce n'est pas le coronavirus au moins ?»Les médecins qui font des visites auprès des personnes grippées entendent souvent la même question. « Lorsque je termine la consultation, les patients me demandent, mi-inquiets, mi-amusés : docteur, ce n'est pas le coronavirus, au moins ? Ils n'y croient pas eux-mêmes, mais veulent quand même être fixés, et être rassurés » nous explique le docteur Serge Smadja, président de SOS médecins à Paris, dont les équipes multiplient les consultations pour ce motif en ce moment. LIRE AUSSI > 2019-nCoV, coronavirus, épidémie... Le lexique pour tout comprendre du nouveau virusCar, de fait, les deux virus ont des points communs. Ce sont, dans les deux cas, des virus à transmission par l'air, ou par le contact des mains, et qui s'attaquent au système ...