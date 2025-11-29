 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Grippe: des stocks de vaccins débloqués face à l'inquiétude des pharmaciens
information fournie par AFP 29/11/2025 à 14:28

Le gouvernement va débloquer des doses supplémentaires de vaccins contre la grippe, face à l'inquiétude de pharmaciens qui craignent de ne pas en disposer assez au moment où l'épidémie semble sur le point de commencer dans l'Hexagone ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Le gouvernement va débloquer des doses supplémentaires de vaccins contre la grippe, face à l'inquiétude de pharmaciens qui craignent de ne pas en disposer assez au moment où l'épidémie semble sur le point de commencer dans l'Hexagone ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Le gouvernement a annoncé samedi qu'il allait débloquer des doses supplémentaires de vaccins contre la grippe, face à l'inquiétude de pharmaciens qui craignent de ne pas en disposer assez au moment où l'épidémie semble sur le point de commencer dans l'Hexagone.

"Pour accompagner la période des fêtes et éviter toute tension, nous libérerons progressivement les doses supplémentaires déjà sécurisées", a déclaré sur le réseau X (ex-Twitter), la ministre de la Santé, Stéphanie Rist.

Cette décision était une demande de l'une des deux principales organisations de pharmaciens, l'Union des syndicats de pharmacies d'officine (Uspo). Celle-ci a alerté samedi, auprès du média Franceinfo, sur le fait que les doses disponibles seraient bientôt épuisées.

La campagne actuelle de vaccination, entamée mi-octobre, semble bien démarrer. Le nombre de doses vendues par les pharmacies est supérieur à celui de la même époque l'an dernier, une saison qui avait finalement été marquée par une épidémie très sévère, selon des données transmises en début de semaine par la direction générale de la Santé (DGS).

Selon l'Uspo, la campagne risque toutefois d'être victime de son succès. L'organisation a rapporté à Franceinfo que seules 1,5 million de doses étaient encore disponibles, des pharmacies peinant déjà à trouver des vaccins à administrer.

Elle a donc appelé l'Etat à libérer des doses supplémentaires, via l'usage d'un stock de sécurité maintenu de côté par les pouvoirs publics. C'est au sein de cette réserve que Mme Rist a annoncé la libération de certaines doses.

Interrogée par l'AFP, l'Uspo a exprimé une satisfaction prudente. La mesure fonctionnera "si la libération des doses se fait de façon fluide et efficiente", a déclaré son président, Pierre-Olivier Variot.

"Pas genre: +Je commande et j'ai les doses 10 jours plus tard+", a-t-il prévenu, évoquant des expériences malheureuses avec la vaccination anti-Covid.

L'épidémie de grippe saisonnière n'a officiellement pas commencé en métropole mais elle apparaît sur le point de démarrer. Cette semaine, l'agence de santé publique a classé trois régions en "pré-épidémie": Île-de-France, Normandie et Nouvelle-Aquitaine.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank