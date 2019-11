Grippe: déjà un million de patients vaccinés en pharmacie

La barre du million de patients vaccinés contre la grippe en pharmacie a été franchie, a indiqué mardi la Fédération des pharmaciens d'officine (FSPF) ( AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA )

La barre du million de patients vaccinés contre la grippe en pharmacie a été franchie, a indiqué mardi la Fédération des pharmaciens d'officine (FSPF), dans un premier bilan de cette nouvelle possibilité offerte aux patients.

"Un quart des Français déjà vaccinés l'ont été par leur pharmacien", s'est félicitée la FSPF dans un communiqué.

"La campagne de vaccination 2019, qui a débuté le 15 octobre, a d'ores et déjà dépassé le million de patients vaccinés par leur pharmacien sur un total de près de 4 millions de doses délivrées (...) au 1er novembre", a ajouté la FSPF.

"Cette campagne, marquée par la généralisation de la possibilité de se faire vacciner en pharmacie, s'annonce donc déjà comme un franc succès", a-t-elle estimé.

Après deux ans d'expérimentation dans quatre régions tests, la possibilité de se faire vacciner contre la grippe en pharmacie a été généralisée cette année.

Chaque année, cette maladie virale touche 2 à 6 millions de personnes, entraîne des dizaines de milliers de passages aux urgences et fait 10.000 morts en moyenne.

La campagne de vaccination vise en priorité les personnes fragiles face au virus: plus de 65 ans, personnes atteintes d'une maladie chronique (diabète, insuffisance cardiaque ou respiratoire...) ou d'une obésité sévère et femmes enceintes, soit plus de 13 millions de personnes selon les autorités sanitaires.

Toutes les personnes majeures éligibles peuvent retirer le vaccin à la pharmacie "sur présentation de leur bon de prise en charge de l'Assurance maladie" et se faire vacciner au choix par un médecin, un infirmier, une sage-femme ou un pharmacien volontaire.

