Grippe aviaire: une souche identifiée pour la première fois aux Etats-Unis

Un cas de grippe aviaire de type H5N9 a été confirmé dans un élevage de canards en Californie, une première pour cette souche aux Etats-Unis, selon un rapport de l'organisation mondiale de la santé animale (OMSA) consulté mardi par l'AFP.

"La présence de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N9 de la lignée eurasienne goose/Guangdong (...) et de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N1 (...) a été confirmée dans un élevage commercial de canards dans le comté de Merced, en Californie", indique l'OMSA.

"Il s'agit du premier cas confirmé d'IAHP H5N9 chez les volailles aux États-Unis", souligne l'organisation, qui assure une veille mondiale sur les maladies animales.

Selon le rapport de l'OMSA, ce cas a été confirmé le 13 janvier et son origine n'est pas connue. Les 119.000 volailles de l'élevage ont été euthanasiées.

"Le Service d'inspection sanitaire des animaux et des plantes (APHIS) du ministère américain de l'Agriculture, en collaboration avec les responsables de la santé animale et de la faune sauvage des États, mène des enquêtes épidémiologiques approfondies et une surveillance renforcée en réponse aux événements liés à l'influenza aviaire hautement pathogène", est-il encore indiqué.

L'apparition d'une nouvelle souche aux Etats-Unis intervient alors que le président Donald Trump, arrivé au pouvoir le 20 janvier, a signé un décret visant à retirer le pays de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), un organisme qu'il avait par le passé vivement critiqué pour sa gestion de la pandémie de Covid-19.

Ce retrait inquiète d'autant plus qu'il survient au moment où la forte circulation du virus de la grippe aviaire aux Etats-Unis chez les animaux (de souche H5N1) accentue les craintes d'une future pandémie, parmi les humains. Sans coopération et échanges d'informations entre les Etats-Unis et l'OMS, le suivi international du virus serait plus difficile.

Le pays a recensé début janvier un premier décès humain lié au virus H5N1. Pour l'heure, la flambée de grippe aviaire se limite aux animaux. La soixantaine de cas humains enregistrés aux Etats-Unis, dont celui décédé, ont été causés par une exposition directe à un animal et l'OMS précise bien qu'aucune transmission entre humains n'a été enregistrée.

Mais les scientifiques redoutent que la grippe aviaire, couplée avec une grippe saisonnière, pourrait muter en une forme contagieuse entre humains et déclencher une pandémie.