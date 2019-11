Grimacez, vous êtes filmés

Testée à grande échelle lors de la finale de la Ligue des champions 2017, la reconnaissance faciale, une technologie entre autres utilisée comme outil de contrôle et de surveillance des supporters, a fait son grand retour aux alentours du Liberty Stadium, le 27 octobre dernier, à l'occasion du match entre Swansea et Cardiff City. Et traîne dans son sillage un bon paquet de polémiques et d'interrogations quant aux futurs implications et enjeux que son utilisation soulève auprès des fans.

Big Brother is watching Brøndby

Certaines statistiques ne laissent pas vraiment place à l'interprétation. Il y a deux ans et des poussières, à l'Euro 2016, on apprenait que pas moins de 2200 caméras zieutaient les fans en tribunes, comme aux abords des stades qui accueillaient la compétition. Soit environ une caméra de surveillance pour 200 spectateurs. Un chiffre qui a déjà des airs de micro-obsession sécuritaire, mais qui pourrait ne représenter d'ici quelques années que la partie émergée de l'iceberg. Non content de se faire filmer, le supporter de football verra peut-être bientôt son joli minois scanné, scruté et intégré à une base de données qui répertorie ses faits et gestes. La faute à une technologie, la reconnaissance faciale, qui commence à faire doucement, mais sûrement son trou au sein du football professionnel.L'illustration la plus emblématique du phénomène ? Le club danois de Brøndby. Ce dernier est devenu le premier club de football du monde à introduire officiellement la technologie de reconnaissance faciale dans son stade en juin dernier, pour repérer et expulser plus aisément la cinquantaine de fans violents qui, bien qu'interdits de stade, tentent tout de même d'entrer dans son enceinte. De quoi donner des idées à d'autres formations du continent. Y compris à Manchester City. Du moins si l'on en croit le, qui affirmait mi-août que le club mancunien réfléchirait à la mise en place d'une technologie de reconnaissance faciale pour filtrer les entrées au stade. Pour pouvoir pénétrer dans l'enceinte, les supporters ne devraient plus avoir besoin de billets, simplement de faire un selfie avec leur téléphone. Le logiciel de reconnaissance faciale ferait alors le reste du travail, identifiant les individus aptes à assister au match, de ceux qui sont interdits de se rendre au stade. Simplissime sur le papier, beaucoup plus complexe a mettre en œuvre en réalité, comme l'explique Vince Lire la suite de l'article sur SoFoot.com