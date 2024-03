Grifols plonge de nouveau en bourse après des doutes sur ses résultats

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le géant pharmaceutique espagnol Grifols, dans la tourmente depuis des accusations de manipulation comptable en début d'année, a vu son cours boursier plonger jeudi après la publication de ses résultats, qui suscitent des doutes chez les investisseurs.

Le cours du groupe catalan, leader mondial des médicaments à base de plasma sanguin, a dévissé de 34% sur l'ensemble de la séance à la bourse de Madrid, ravivant les craintes que l'entreprise avait suscitées à la mi-janvier.

Ce plongeon est survenu après la publication de résultats pourtant solides pour Grifols, qui a certes vu son bénéfice baisser de 71% l'an dernier à 59 millions d'euros, mais en raison de dépenses exceptionnelles de 147 millions d'euros liées à un plan de restructuration engagé début 2023.

Le groupe espagnol assure ainsi avoir enregistré un chiffre d'affaires record de 6,59 milliards d'euros l'an dernier, soit 11% de plus qu'en 2022. Son revenu brut d'exploitation (Ebitda) a lui atteint 1,47 milliard d'euros, en hausse de 26% sur un an.

Mais ces chiffres ont suscité des doutes chez les investisseurs, Grifols ayant dans le même temps annoncé que ces comptes n'avaient pas été encore audités - tout en assurant avoir reçu la confirmation écrite du cabinet KPMG que cet audit sera achevé d'ici au 8 mars.

- action judiciaire -

Le nouveau plongeon boursier de Grifols survient plus d'un mois et demi après la publication d'un rapport du fonds activiste américain Gotham City Research, qui a accusé le groupe catalan de manipulation comptable. Grifols avait alors perdu près de 40% en bourse, avant de récupérer lentement le terrain perdu.

Gotham City Research a notamment reproché au groupe pharmaceutique de consolider dans ses comptes les résultats de deux sociétés, Haema et BPC Plasma, alors qu'il n'a plus de participation directe dans ces entités et que leurs résultats sont déjà intégrés à ceux de sa filiale Scranton Enterprises.

En réponse, le groupe catalan a annoncé une action judiciaire pour "les dommages importants causés" par ces accusations "sur le plan financier" et de "la réputation", accusant le fonds américain de s'être enrichi lors de cet épisode en pariant sur la baisse du titre Grifols.

Le gendarme boursier espagnol (CNMV) a depuis ouvert une enquête sur les pratiques comptables de Grifols, mais aussi sur Gotham City Research. Son président Rodrigo Buenaventura a assuré mardi que les investigations se poursuivaient et pourraient durer encore quelques semaines.

Dirigé jusqu'en décembre dernier par Victor Grifols, petit-fils du fondateur de l'entreprise, Grifols a multiplié ces dernières années les rachats d'entreprises, ce qui a pesé sur son endettement et fragilisé l'entreprise, dont l'activité a par ailleurs souffert de la crise du Covid-19.

Le géant pharmaceutique, qui a des activités dans 110 pays, prévoit néanmoins une amélioration de sa rentabilité cette année, grâce aux effets de son plan de restructuration, qui devrait se traduire par 2.300 suppressions de postes sur un total de 24.000 dans le monde.