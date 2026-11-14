Griezmann nommé pour le Trophée de Meilleur nouveau joueur de l'année en MLS.
Plus vite que la musique. Quatre mois seulement après son arrivée à Orlando, Antoine Griezmann est déjà nommé pour un trophée individuel . L’ancien protégé de Diego Simeone pourrait donc être récompensé par le trophée de Meilleur nouveau joueur de l’année en MLS .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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