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Griezmann nommé pour le Trophée de Meilleur nouveau joueur de l'année en MLS.
information fournie par So Foot 14/11/2026 à 12:21

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Griezmann nommé pour le Trophée de Meilleur nouveau joueur de l'année en MLS.

Griezmann nommé pour le Trophée de Meilleur nouveau joueur de l'année en MLS.

Plus vite que la musique. Quatre mois seulement après son arrivée à Orlando, Antoine Griezmann est déjà nommé pour un trophée individuel . L’ancien protégé de Diego Simeone pourrait donc être récompensé par le trophée de Meilleur nouveau joueur de l’année en MLS .

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LB pour SOFOOT.com

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