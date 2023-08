Griezmann ne dirait pas non à l’Arabie saoudite

Pas toi Antoine, pas après tout ce que tu as fait.

Meilleur joueur de l’Atlético la saison dernière, Antoine Griezmann est prêt à guider de nouveau les Colchoneros vers d’ambitieux objectifs. Interrogé sur son avenir par ESPN , il ne l’a cependant pas caché : une offre de l’Arabie saoudite dans les années à venir le ferait forcément réfléchir, lui qui rêve de terminer sa carrière en MLS. « Si cela m’arrivait, je devrais en parler à ma famille et à mes enfants… Ce sont des chiffres très élevés, ils peuvent vous donner une certaine sécurité , a-t-il reconnu. Mais pas pour tout de suite. Je veux d’abord entrer dans l’histoire et gagner des trophées à l’Atleti. Après, on verra… Pour moi, il s’agit de faire mieux que l’année dernière et de marquer 16 ou 17 buts, ce qui ferait de moi le meilleur buteur de l’histoire du club. C’est quelque chose qui m’excite. »…

