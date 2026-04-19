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Griezmann : la valeur n'attend pas le nombre de trophées
information fournie par So Foot 19/04/2026 à 17:22

Griezmann : la valeur n'attend pas le nombre de trophées

Griezmann : la valeur n'attend pas le nombre de trophées

Il devait en être ainsi : en dix saisons sous les couleurs de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann n'aura donc jamais soulevé de trophée national majeur. Ce qui ne ternit absolument pas son histoire d'amour avec les Colchoneros, bien au contraire.

Cette fois, il ne sera pas celui qui s’est manqué depuis les onze mètres, et sur lequel reposeront d’éternel regrets. Dix ans après la triste nuit de Milan, c’est depuis le banc de touche qu’Antoine Griezmann a vu son Atlético de Madrid perdre une nouvelle finale aux tirs aux buts. À ce moment-là, cela faisait déjà près d’une heure qu’il avait laissé les siens face à leur destin – et le sien, un peu aussi. Passeur décisif sur la première égalisation d’Ademola Lookman, le plus colchonero des Français (ou le plus français des Colchoneros ) n’aura pu y échapper : il était écrit que cette histoire d’amour se finirait mal, comme la plupart en général. La sienne se décrit en un mot : malédiction. Ce qui ne l’empêche pas d’être magnifique.

Antoine le maudit

S’il avait fallu romancer cette dernière page de l’épopée (circonscrite au football espagnol, en tout cas), il aurait été difficile de faire mieux. Une finale de coupe, face à la Real Sociedad, ce club formateur qui lui a tout donné dès l’adolescence avant de le voir éclore à la face du monde voilà plus d’une décennie. Un scénario presque écrit d’avance qui avait d’ailleurs participé à convaincre le bonhomme de retarder son départ inéluctable vers la MLS. « Ce sera un match riche en émotions. Si je suis là, c’est grâce à la Real Sociedad, qui m’a tout donné, alors que tous les clubs me fermaient la porte. Je leur dois énormément », ne se cachait-il d’ailleurs pas à l’approche du rendez-vous. Sans occulter son envie d’en profiter. Une dernière fois. « Je m’imprègne de tout, j’en profite énormément. Je ne me demande pas si ce sera la dernière. »…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

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