information fournie par So Foot • 18/03/2024 à 20:07

Griezmann forfait, Guendouzi appelé en renfort

Fin de série pour Grizou.

Comme pressenti, Antoine Griezmann est contraint de déclarer forfait pour ce rassemblement. Touché à la cheville, le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético de Madrid va donc manquer les matchs de l’équipe de France contre l’Allemagne et le Chili. C’est Mattéo Guendouzi qui a été appelé en renfort. Une nouvelle chance pour le milieu de la Lazio de se montrer, après plus d’un an d’absence, sa dernière cape remontant au match France-Tunisie lors de la Coupe du monde 2022.…

TM pour SOFOOT.com