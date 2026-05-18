Griezmann demande encore pardon à l'Atlético dans un discours émouvant

Le mea-culpa de Don Grizou. Ce dimanche soir, Antoine Griezmann a disputé la dernière rencontre de sa carrière au Metropolitano sous les couleurs de l’Atlético de Madrid. Larmes aux yeux après avoir reçu un vibrant hommage, le légendaire numéro 7 des Colchoneros est revenu sur son transfert au Barça en 2019 qui avait provoqué la fronde et la colère de supporters madrilènes se sentant trahis par leur chouchou.

« J’étais très jeune, j’ai commis une erreur »

« Je sais que beaucoup d’entre vous m’ont pardonné (son départ au Barça, NDLR) , mais je vous le dis à nouveau : je suis désolé , a rappelé le natif de Mâcon à ses supporters. Je ne me rendais pas compte de toute l’affection que j’avais ici. J’étais très jeune. J’ai commis une erreur, j’y ai réfléchi, et nous avons tout fait pour revenir ici. » …

VM pour SOFOOT.com