information fournie par So Foot • 07/11/2023 à 23:27

Griezmann cueille le trèfle à quatre feuilles

Atlético 6-0 Celtic

Buts : Griezmann (5 e et 60 e ), Morata (45 e +2 et 76 e ), Lino (66 e ) et Saúl Ñíguez (84 e ) pour les Colchoneros Expulsion : Maeda (23 e ) pour les Bhoys

Emmené par Antoine Griezmann, toujours aussi irrésistible ce mardi soir et désormais meilleur buteur de cette édition, l’Atlético n’a pas tergiversé pour se débarrasser du Celtic (6-0). Pour le plus grand plaisir du Civitas Metropolitano.…

AB pour SOFOOT.com