Griezmann a choisi de rester à l’Atlético pour finir en beauté

Il reste Griezcaballero encore un peu. Pas loin de signer en MLS pour découvrir le soccer, Antoine Griezmann a préféré rester à l’Atlético de Madrid cette saison. Approché par Orlando City lors du mercato, le Colchonero aux cheveux bleus a choisi de rester pour la finale de la Copa del Rey mi-avril et pour aller le plus loin possible en Ligue des champions, comme l’informe L’Équipe . Le championnat américain ferme son mercato le 26 mars prochain, mais devrait donc attendre un peu pour accueillir le joueur de 34 ans. Toujours selon le journal sportif, Orlando City, l’Inter Miami, le Los Angeles FC et Montréal sont sur les rangs.

Encore un an de contrat

Son Atlético, où il joue depuis l’été 2014, affronte la Real Sociedad, son club formateur, le 18 avril prochain en finale de Copa. Le finaliste de la C1 en 2016 croisera le fer avec Tottenham en huitièmes de finale de Coupe d’Europe. Le champion du monde est sous contrat avec l’Atlético jusqu’en juin 2027.…

UL pour SOFOOT.com