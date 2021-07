Grèves SNCF : trafic "quasi-normal" ce week-end, les préavis levés

Plusieurs syndicats se félicitent "d'avancées significatives" sur la situation des contrôleurs et agents sédentaires.

Les syndicats de la SNCF, qui avaient appelé à la grève ce week-end sur les lignes des TGV à bas prix Ouigo, ont annoncé jeudi la levée des différents préavis après l'obtention notamment d'une prime pour les contrôleurs.

Le trafic des Ouigo sera par conséquent "quasi normal" ce week-end, a indiqué à l'AFP la direction de la SNCF, qui dit avoir pris des "engagements significatifs" auprès des syndicats, "permettant de lever les inquiétudes des agents". "100% des clients Ouigo seront pris en charge" et chacun est "contacté individuellement, par email, depuis hier (mercredi) soir pour confirmer son voyage", a ajouté la direction.

"Du concret"

La compagnie ferroviaire avait déjà annoncé mercredi que le trafic des Ouigo serait "très légèrement adapté" samedi et dimanche, compte tenu de "plusieurs préavis de grève" (déposés par la CGT, l'Unsa, SUD-Rail et la CFDT), tout en promettant une prise en charge à "100%" des voyageurs. Selon les syndicats, la direction a notamment accepté de verser en juillet une prime de 370 euros aux contrôleurs et agents sédentaires de Ouigo, de revaloriser à compter du 1er juin une indemnité mensuelle versée aux contrôleurs (qui passera de 50 à 80 euros) et d'arrêter cet été "la vente des places banquettes".

Dans leurs tracts, les syndicats, qui ont tous levé leurs préavis, s'égratignent, CFDT-Cheminots et SUD-Rail faisant front ensemble face à la CGT-Cheminots et l'Unsa ferroviaire. "Sous la pression CFDT et SUD-Rail, la direction de Ouigo passe à la caisse", se félicitent dans un texte commun ces deux syndicats, qui "lèvent leurs préavis", satisfaits d'avoir obtenu "du concret pour les personnels Ouigo, contrairement à d'autres" qui ont "joué la surenchère et le pourrissement", risquant de "faire tout perdre".

De son côté, l'Unsa ferroviaire revendique ces "avancées significatives", obtenues "en coordination avec la CGT", sur "la base de (leur) préavis commun". "C'est parce que la CFDT et SUD ont joué le jeu de la direction que nous n'avons pas pu obtenir plus", accuse l'Unsa. "La direction a apporté des réponses aux revendications, donc nous levons le préavis", a déclaré à l'AFP le secrétaire général de la CGT-Cheminots, Laurent Brun, pour lequel CFDT et SUD ont "levé leur préavis après avoir vu ce que la direction a donné à la CGT, et à l'Unsa qui nous a rejoints en cours de route". "Les agents de Ouigo sont en grève à plus de 55% aujourd'hui (jeudi) à l'appel de la CGT seule", a-t-il souligné. C'est aussi seule que la CGT appelait l'ensemble des cheminots à faire grève jeudi. Un appel national qui a uniquement légèrement perturbé le trafic des TER.