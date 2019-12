Grèves : près d'un voyageur sur deux n'a pas de place garantie pour Noël

Petit retard à l'allumage : la SNCF a indiqué qu'elle ne pourrait afficher jeudi que les TGV et Intercités circulant les 23 et 24 décembre, et non du 24 au 26 comme indiqué précédemment. La compagnie, qui a annoncé mardi 17 décembre un plan de transport avec des « trains garantis » jusqu'au dimanche 22 décembre inclus, devait faire de même jeudi pour la période du 23 au 26. Les trains circulant les 25 et 26 décembre seront annoncés vendredi, a précisé un porte-parole.Lire aussi La SNCF prive 6 000 enfants de train pour NoëlLa SNCF tente en période de grève de mettre sur pied des programmes de circulation de « trains garantis », bâtis en fonction d'« hypothèses » de disponibilité du personnel, avait expliqué mardi la directrice générale de SNCF Voyages, Rachel Picard. Jeudi après-midi, la compagnie ferroviaire a donc fait savoir que 41 % des TGV Inoui, Ouigo et des Intercités circuleront les 23 et 24 décembre prochains. Sur les 400 000 voyageurs qui doivent voyager à ces dates, 52 % pourront prendre un « train confirmé et garanti ». Par conséquent, quelque 48 % des voyageurs sont invités à échanger leurs billets, dans le but de réserver une place dans un train dont la circulation est garantie.Nombreuses annulationsPour le week-end de départ en vacances de Noël jusqu'au dimanche 22, elle avait assuré que la compagnie aurait la capacité de transporter tous les passagers ayant déjà...