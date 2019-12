Grèves : les navettes FlixBus du gouvernement font un flop

« C'est marrant, on n'a que des journalistes qui nous demandent où sont ces bus, mais aucun client », s'amuse un agent FlixBus à la gare routière de Paris-Bercy quand on se renseigne pour savoir comment prendre les navettes par autocar mises en place par le gouvernement depuis ce vendredi matin. Jeudi soir, peu avant minuit, le secrétaire d'État chargé des Transports, Jean-Baptiste Dejbbari, était « ravi d'annoncer » sur Twitter le déploiement de ces lignes exploitées par FlixBus entre Aulnay-sous-Bois et Massy via Paris « pour répondre aux besoins des usagers franciliens et parisiens » au deuxième jour de grève.En théorie, deux autocars ont donc été affrétés pour la journée par la compagnie sur demande du gouvernement. En pratique, c'est bien plus compliqué. Depuis ce tweet du secrétaire d'État à 23 h 55, personne n'a davantage communiqué sur leur existence ou leur fonctionnement.Bus fantômesÀ la gare routière de Bercy ce vendredi midi, aucune trace de l'existence de ces navettes, qui n'apparaissent même pas sur les écrans d'information. Les agents FlixBus eux-mêmes doivent se renseigner auprès de leur hiérarchie pour en savoir plus. On finit par nous conseiller de « guetter à l'entrée les bus qui arrivent ».Des horaires existent bien ? huit aller-retour sont prévus pour la journée ? mais ils n'ont été communiqués nulle part par le gouvernement? si ce n'est sur le site de nos confrères du Parisien. « De toute...