Grèves : le scénario de sortie de crise du premier syndicat à la RATP

Il est l'un des hommes clés du bras de fer qui oppose les syndicats au gouvernement. Laurent Escure, le secrétaire général du syndicat Unsa, le 1er à la RATP et le deuxième à la SNCF, explique comment, à son sens, il est possible de sortir du conflit. Malgré une nouvelle journée de manifestations mardi, à laquelle il a appelé ses troupes à participer, il a bon espoir de parvenir d'ici à la fin de la semaine à un compromis, qui pourrait déboucher sur une reprise du travail. Entretien.Le Point : Vous appelez à manifester mardi. Pourriez-vous appeler à d'autres journées de manifestation ?Laurent Escure : Tant que nos contentieux avec le gouvernement ne sont pas réglés, oui, notamment en janvier. Il nous faut des garanties dans les secteurs les plus impactés, un chantier sur la pénibilité et les fins de carrière avec des transitions entre l'activité et la retraite. Il faut aussi évidemment régler le problème de l'épouvantail de la réforme paramétrique, à travers l'instauration d'un âge pivot dès 2022.Une partie du chemin a été faite.Vous parlez des professions « les plus impactées », c'est-à-dire de la RATP et de la SNCF. Des négociations d'entreprises ont démarré pour trouver une solution?Oui, elles sont en cours. J'espère qu'elles peuvent aboutir. Une partie du chemin a été faite, mais il faut encore clarifier pour que personne ne soit lésé. Le gouvernement doit prouver que les personnes concernées par la...