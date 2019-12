Grèves : le gouvernement réactive le plan de soutien au commerce et au tourisme

Mis en place à la suite du mouvement des « gilets jaunes », ce dispositif prévoit diverses mesures telles que des ouvertures le dimanche afin de compenser les pertes d'activité du secteur.

Le gouvernement a décidé, mercredi 11 décembre, de réactiver le plan de soutien qui avait été mis en place au moment du mouvement des « gilets jaunes » en 2018. Les principaux représentants des organisations professionnelles du commerce, de l'artisanat, de l'hôtellerie et des transports ont été reçus dans l'après-midi par Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances. Ils ont fait un point sur la situation économique de leur secteur, fortement affecté par le mouvement de grève contre la réforme des retraites, à l'approche des fêtes de fin d'année.

Le dispositif prévoit des « mesures d'étalement fiscales et sociales, de chômage partiel et le cas échéant, d'autorisation d'ouverture le dimanche, en ciblant dans un premier temps l'Ile-de-France et le secteur du tourisme, particulièrement impactés ces derniers jours », ont annoncé les ministres dans un communiqué.

Des baisses d'activité de 20 à 30 %

« Les constats autour de la table étaient tous un peu les mêmes, raconte Yohann Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce. Les commerces ont enregistré des baisses d'activité de 20 à 30 %, dans Paris. Toulouse, Nantes, Grenoble, Montpellier ont également été fortement touchés. Les centres-villes des grandes villes ont été les plus impactés, à cause des grèves de transport et des manifestations. » Les hôteliers et restaurateurs ont, quant à eux, déploré des annulations sans report possible d'activité.

