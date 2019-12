Grèves : le festival international du cirque de Massy annulé pour la première fois de son histoire

Le festival devait se dérouler du 9 au 12 janvier. Les billets déjà achetés vont être remboursés.

Le festival international du cirque de Massy ( AFP / BERTRAND GUAY )

En raison des grèves contre la réforme des retraites , les organisateurs ont décidé, jeudi 26 décembre, d'annuler le festival international du cirque de Massy, plus gros événement du genre en France. "Au vu des événements actuels, touchant les transports publics en France, et notamment en région parisienne", le festival est annulé pour la première fois de son histoire , a expliqué l'organisation de l'événement dans un communiqué. La 28e édition du festival devait se dérouler du 9 au 12 janvier.

"Quand j'ai vu la déclaration du (secrétaire général de la CGT) Philippe Martinez comme quoi ils prévoyaient une journée d'action le 9 janvier (premier jour du festival), j'ai décidé d'annuler", a précisé à l'AFP Bata Gluvacevic, président de l'association du festival international du cirque de Massy. D'autant que la fermeture de la RN 188, servant habituellement de parking aux spectateurs du festival, aurait pu être remise en cause par la préfecture afin de fluidifier la circulation.

"On courait au désastre"

Plus de 50 artistes du monde entier étaient programmés mais cette année, "on courait au désastre" a regretté Bata Gluvacevic. Les ventes de billets étaient en chute libre en raison du mouvement social contre la réforme des retraites. "Je ne pouvais pas aller vers une catastrophe financière", a justifié l'organisateur. Le festival n'avait pas non plus la possibilité de reporter l'événement car le chapiteau est loué sur des dates bien précises et "après il part en Espagne", a expliqué M. Gluvacevic.

Entre 7.000 et 8.000 billets doivent désormais être remboursés. Les organisateurs, eux, se concentrent désormais sur l'édition 2021, qui devrait être "la 28e bis", souhaite Bata Gluvacevic.

L'événement, organisé à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris depuis 1993, réunit chaque année environ 15.000 spectateurs.